Американские стоматологи Майкл Вей и Ричард Липари утверждают, что чистка зубов во время душа может привести к серьёзным проблемам со здоровьем. Врачи подчеркнули, что на поверхности лейки скапливаются опасные бактерии, которые могут попасть в рот вместе с водой, в результате чего в лёгких начнёт развиваться смертельная инфекция.
Кроме того, стоматологи рекомендуют учитывать условия, в которых хранится щётка после чистки зубов.
"Влажная среда обеспечивает идеальные условия для роста бактерий, поэтому важно убедиться, что ваша зубная щётка правильно и быстро высыхает", — цитирует слова Липари Livestrong.
Вей призывает убирать предмет личной гигиены в специальный контейнер или декоративный стакан. Также щётка не должна находиться около унитаза.
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