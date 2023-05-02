Стоматолог Вей: чистка зубов во время принятия душа способствует развитию смертельной инфекций

0:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Американские стоматологи Майкл Вей и Ричард Липари утверждают, что чистка зубов во время душа может привести к серьёзным проблемам со здоровьем. Врачи подчеркнули, что на поверхности лейки скапливаются опасные бактерии, которые могут попасть в рот вместе с водой, в результате чего в лёгких начнёт развиваться смертельная инфекция.

Кроме того, стоматологи рекомендуют учитывать условия, в которых хранится щётка после чистки зубов.

"Влажная среда обеспечивает идеальные условия для роста бактерий, поэтому важно убедиться, что ваша зубная щётка правильно и быстро высыхает", — цитирует слова Липари Livestrong.

Вей призывает убирать предмет личной гигиены в специальный контейнер или декоративный стакан. Также щётка не должна находиться около унитаза.

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