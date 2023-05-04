"Ожирение может передаваться по наследству": диетолог высказал свое мнение

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По словам врача-диетолога, руководителя клиники коррекции веса Алексея Ковалькова, ожирение может передаваться по наследству, как от мужчин, так и от женщин, и из поколения в поколение.

Фото: REX Features

Эта генетическая предрасположенность к ожирению является системным заболеванием, которое поддается эффективному лечению. Это наследование может проявиться не сразу, через поколение.

Доктор Ковальков подчеркивает важность раннего вмешательства для предотвращения развития ожирения. Он считает, что эти усилия должны начаться в школах, где детей должны информировать о рисках и последствиях ожирения. Родители не должны просто отмахиваться от прибавки в весе своего ребенка от лени или переедания, а должны обратиться за профессиональной помощью к специалистам в клиниках системных заболеваний.

Доктор Ковальков подчеркивает, что ожирение можно успешно лечить и важно как можно скорее обратиться за помощью, чтобы предотвратить более серьезные проблемы со здоровьем.

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