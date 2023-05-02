Врачи рассказали, что взять с собой в аптечку для отпуска

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Долгожданный отпуск — самое приятное и беззаботное времяпровождение. Однако его могут внезапно омрачить проблемы со здоровьем в виде простуды или диареи. Для таких случаев будет совсем не лишним иметь под рукой "отпускную аптечку", пишут "Вести Подмосковья".

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Главные препараты, которые должны быть в аптечке отпускника, — это средства от проблем с кишечником, ОРВИ и незначительных травм. Никогда не помешает иметь с собой препараты от диареи, жаропонижающие и антисептические средства, капли от насморка и отхаркивающие средства.

"Не забывайте и об антисептиках, применяемых при ранах и мелких травмах: йод, перекись водорода или зеленка, обезболивающие и антигистаминные средства", — рассказал доктор медицинских наук, исполнительный директор национального научного общества инфекционистов Денис Усенко.

Также не лишними в аптечке будут средства для защиты от насекомых, в частности, клещей. Помимо вышеперечисленного, будет не лишним положить в чемодан солнцезащитные кремы, препараты от ожогов, а также обычный градусник.

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