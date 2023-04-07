Нутрициолог Тамара Синько рассказала, как притупить боль, съев что-нибудь.
По словам специалиста, головная боль может возникать из-за недостатка воды. Как объяснила эксперт, в этом случае клетки остаются без необходимой влаги, кровь сгущается.
"Головной мозг недополучает необходимое количество кислорода и питательных веществ, поэтому начинает болеть голова", — отметила Синько.
Она порекомендовала при простуде употреблять имбирь. Этот продукт позволяет ощущать ломоту в теле не так сильно, сказала нутрициолог.
Как сообщает Москва 24, собеседница издания заявила, что если человек испытывает дискомфорт в суставах, стоит есть рыбу. Её лучше употреблять два-три раза в неделю, добавила специалист.
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