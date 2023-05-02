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Терапевт Лазуренко развеяла пять главных мифов о кефире: вредно на ночь

1:17
Здоровье

Кефир состоит из молочного сахара, ферментированного бактериями, насыщенными жирами и молочным белком. Для человека они полезны, однако здесь есть несколько нюансов. Врач-эндокринолог Наталья Лазуренко развеяла пять главных мифов о популярном кисломолочном напитке в беседе с "ВМ".

Терапевт Лазуренко развеяла пять главных мифов о кефире: вредно на ночь

По словам специалиста, кефир действительно вредно пить на ночь, так как он отправится "про запас" и отложится в жиры.

Этот продукт можно считать диетическим, однако он не помогает похудению. Этому не способствует ни один продукт питания, в том числе кефир, добавила доктор.

Также кефир не является полезным для всех, заметила она. С осторожностью должны включать его в свой рацион люди, страдающие нарушениями углеводного обмена, метаболическим синдромом и сахарным диабетом.

Не является полезным и обезжиренный  кефир, так как при нулевом проценте жирности организмом не будет усваиваться кальций, сообщила Лазуренко.

Увеличение любого продукта в рационе будет влиять на общее суточное количество белков жиров и углеводов, поэтому в день лучше выпивать не больше 200 миллилитров напитка, заключила собеседник издания.

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Питаемся правильно: Почему есть медленно полезнее?
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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