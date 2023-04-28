Отоларинголог Софья Мельник назвала АСИТ самым эффективным способом борьбы с весенней аллергией

0:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-отоларинголог Софья Мельник подробно рассказала, как проводится аллерген специфическая иммунотерапия (АСИТ).

По словам специалиста, АСИТ считается одним из самых эффективных способов борьбы с аллергией. Её суть заключается в постепенном введении в организм пациента определённого аллергена.

"Сначала врач ставит точный диагноз, для этого сдаются аллергопробы. После проводится АСИТ. Чаще всего терапию начинают в осенне-зимний период, вне обострения. Способы разные: от таблеток до уколов. Небольшие побочные явления могут быть, но в основном АСИТ переносится пациентами хорошо", — цитирует Мельник издание "Московский Комсомолец".

Отоларинголог добавила, что АСИТ разрешено проводить с пятилетнего возраста, срок лечения варьируется от трёх до пяти лет.

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