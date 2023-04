ETNT перечислил шесть привычек в питании, способных замедлить старение после 50 лет

1:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Здоровое питание помогает замедлить процесс старения организма.

Диетологи отмечают, что здоровое старение может обеспечить употребление в пищу продуктов, богатых клетчаткой. К ним относятся крупы, овощи и фрукты.

Как пишет портал Eat This, Not That, клетчатка сокращает риск сердечных заболеваний и возникновения онкологии, а также препятствует оксидативному стрессу и воспалительным процессам в организме.

Помимо этого, специалисты советуют употреблять в пищу больше белка, чтобы предотвратить потерю мышечной массы после 50 лет. Нужно включить в свой рацион яйца, орехи, нежирные сорта мяса и греческий йогурт.

Не стоит также забывать о полезных жирах и продуктах растительного происхождения. Они стабилизируют кровяное давление, борются с воспалительными процессами и помогают замедлить старение кожи.

Продукты глубокой переработки лучше исключить из своего рациона. Они содержат большое количество сахара и насыщенных жиров.

Специалисты отмечают, что для желающих сохранить молодость идеально подойдёт средиземноморская диета. Она максимально сбалансирована и разнообразна.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

"Уколы молодости" и рак - горькая правда от генетика