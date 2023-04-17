Здоровое питание помогает замедлить процесс старения организма.
Диетологи отмечают, что здоровое старение может обеспечить употребление в пищу продуктов, богатых клетчаткой. К ним относятся крупы, овощи и фрукты.
Как пишет портал Eat This, Not That, клетчатка сокращает риск сердечных заболеваний и возникновения онкологии, а также препятствует оксидативному стрессу и воспалительным процессам в организме.
Помимо этого, специалисты советуют употреблять в пищу больше белка, чтобы предотвратить потерю мышечной массы после 50 лет. Нужно включить в свой рацион яйца, орехи, нежирные сорта мяса и греческий йогурт.
Не стоит также забывать о полезных жирах и продуктах растительного происхождения. Они стабилизируют кровяное давление, борются с воспалительными процессами и помогают замедлить старение кожи.
Продукты глубокой переработки лучше исключить из своего рациона. Они содержат большое количество сахара и насыщенных жиров.
Специалисты отмечают, что для желающих сохранить молодость идеально подойдёт средиземноморская диета. Она максимально сбалансирована и разнообразна.
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