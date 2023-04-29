"Снижает риск развития рака": медики обнаружили продукт, защищающий от рака и снижающий сахар в крови

0:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Медики определили пищевой продукт, способный помочь в борьбе с раковыми клетками.

Этот продукт — зерновая культура лебеды, которая растет на склонах Анд в Южной Америке.

В дополнение к своим очевидным преимуществам, таким как высокое содержание антиоксидантов и снижение уровня сахара в крови, эти семена также помогают снизить риск развития рака.

Все благодаря вышеупомянутым антиоксидантам и клетчатке, которые также способствуют нормализации работы пищеварительной системы и снижению риска развития рака толстой кишки, рака кожи и рака печени.

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