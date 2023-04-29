"Снижает риск развития рака": медики обнаружили продукт, защищающий от рака и снижающий сахар в крови

Медики определили пищевой продукт, способный помочь в борьбе с раковыми клетками.
Этот продукт — зерновая культура лебеды, которая растет на склонах Анд в Южной Америке.
В дополнение к своим очевидным преимуществам, таким как высокое содержание антиоксидантов и снижение уровня сахара в крови, эти семена также помогают снизить риск развития рака.
Все благодаря вышеупомянутым антиоксидантам и клетчатке, которые также способствуют нормализации работы пищеварительной системы и снижению риска развития рака толстой кишки, рака кожи и рака печени.
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