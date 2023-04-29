"Могут увеличить продолжительность жизни на 10 лет": ученые назвали самые лучшие продукты

Согласно исследованию, опубликованному в журнале PLOS Medicine, ученые обнаружили три группы продуктов, которые могут увеличить продолжительность жизни на десять лет.
Было обнаружено, что наиболее эффективными продуктами являются
Рыба, фрукты и овощи также оказались полезными.
Однако следует сократить потребление
"Соблюдение оптимальной диеты, в которой особое внимание уделяется бобовым, цельнозерновым продуктам, орехам и меньшему количеству красного и переработанного мяса, может увеличить продолжительность жизни более чем на 10 лет для тех, кто придерживается диеты в возрасте 20 лет", — цитирует исследователей Marie Claire.
"Диета долголетия" состоит из низкого, но достаточного уровня белка и повышенного потребления бобовых. Эта диета может улучшить общее состояние здоровья и даже увеличить продолжительность жизни за счет снижения активности гормонов старения, таких как инсулин, IGF-1 и протеинкиназа-мишень рапамицин S6.
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