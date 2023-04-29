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"Могут увеличить продолжительность жизни на 10 лет": ученые назвали самые лучшие продукты

1:13
Здоровье

Согласно исследованию, опубликованному в журнале PLOS Medicine, ученые обнаружили три группы продуктов, которые могут увеличить продолжительность жизни на десять лет.

"Могут увеличить продолжительность жизни на 10 лет": ученые назвали самые лучшие продукты

Было обнаружено, что наиболее эффективными продуктами являются

  • зерновые,
  • бобовые
  • и орехи.

Рыба, фрукты и овощи также оказались полезными.

Однако следует сократить потребление

  • красного мяса,
  • очищенных злаков
  • и сладких напитков.

"Соблюдение оптимальной диеты, в которой особое внимание уделяется бобовым, цельнозерновым продуктам, орехам и меньшему количеству красного и переработанного мяса, может увеличить продолжительность жизни более чем на 10 лет для тех, кто придерживается диеты в возрасте 20 лет", — цитирует исследователей Marie Claire.

"Диета долголетия" состоит из низкого, но достаточного уровня белка и повышенного потребления бобовых. Эта диета может улучшить общее состояние здоровья и даже увеличить продолжительность жизни за счет снижения активности гормонов старения, таких как инсулин, IGF-1 и протеинкиназа-мишень рапамицин S6.

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5 продуктов, увеличивающие Продолжительность Жизни
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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