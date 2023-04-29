"Могут увеличить продолжительность жизни на 10 лет": ученые назвали самые лучшие продукты

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Согласно исследованию, опубликованному в журнале PLOS Medicine, ученые обнаружили три группы продуктов, которые могут увеличить продолжительность жизни на десять лет.

Было обнаружено, что наиболее эффективными продуктами являются

зерновые,

бобовые

и орехи.

Рыба, фрукты и овощи также оказались полезными.

Однако следует сократить потребление

красного мяса,

очищенных злаков

и сладких напитков.

"Соблюдение оптимальной диеты, в которой особое внимание уделяется бобовым, цельнозерновым продуктам, орехам и меньшему количеству красного и переработанного мяса, может увеличить продолжительность жизни более чем на 10 лет для тех, кто придерживается диеты в возрасте 20 лет", — цитирует исследователей Marie Claire.

"Диета долголетия" состоит из низкого, но достаточного уровня белка и повышенного потребления бобовых. Эта диета может улучшить общее состояние здоровья и даже увеличить продолжительность жизни за счет снижения активности гормонов старения, таких как инсулин, IGF-1 и протеинкиназа-мишень рапамицин S6.

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