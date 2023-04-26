Австралийские учёные установили, что гонорея может передаваться через поцелуи

0:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Группа австралийский специалистов пришла к выводу, что существует риск заразиться гонореей посредством поцелуев. Об этом пишет издание Daily Mail.

По словам профессора из Мельбурнского центра сексуального здоровья Эрика Чоу, группа его специалистов изучила в январе несколько исследований, сделав подобный вывод.

Ранее врачи на протяжении долгого времени были уверены, что данное венерическое заболевание передаётся только при незащищённом половом акте.

Учёные добавили, что хламидиозом тоже можно заразиться через поцелуи.

Ранее инфекционисты рассказали, что от укуса всего одного клеща можно получить сразу четыре опасных заболевания.

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