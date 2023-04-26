РИА Новости: от укуса одного клеща можно получить сразу четыре опасных заболевания

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Гражданам, которые собираются отдохнуть на природе на майские праздники, стоит помнить о подстерегающей их опасности в виде клещей. Эти неприятные насекомые обитают практически на всей территории России.

Самое плохое, что от укуса всего одного клеща можно получить четыре опасных заболевания одновременно, пишет РИА Новости.

Санитарный врач Николай Дубинин в числе таких болезней назвал энцефалит, боррелиоз (болезнь Лайма), моноцитарный эрлихиоз человека и гранулоцитарный анаплазмоз.

К списку инфекций хирург-онколог Антон Баларёв добавил акродерматит и инфекционный сыпной тиф.

Самым опасным эпидемиологи считают вирус энцефалита, который вызывает поражение головного мозга, а в некоторых случаях — воспаление тканей и паралич. К патологическим процессам в тканях сердца, нервной системе, суставах может привести и затянувшийся на недели боррелиоз.

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