Владельцы собак, которые не обращают внимания на укус клеща, делают большую ошибку. Не стоит рассчитывать на то, что клещ уйдёт сам, напившись крови. Об этом рассказал ветеринар Михаил Шеляков.
Специалист в беседе с Москва 24 напомнил, что клещи являются переносчиками особо опасных как для кошек, так и для собак заболеваний. Кроме того, могут возникнуть травмы и аллергические реакции.
Если вовремя не отреагировать, укус клеща может закончиться летальным исходом. Врач предупредил, что кровепаразитарные заболевания могут иметь сверхострое течение. И опасность быстрой смерти животного в таком случае очень высока.
После обнаружения клеща на домашнем питомце, его лучше снять незамедлительно, соблюдая при этом определённые правила. Выкручивать насекомое желательно специальным инструментом, который продаётся в зоомагазине, а после снятия обратиться в ветеринарную клинику, заключил собеседник издания.
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