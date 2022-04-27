Ветеринар Шеляков: клещ на собаке может стать причиной летального исхода

Владельцы собак, которые не обращают внимания на укус клеща, делают большую ошибку. Не стоит рассчитывать на то, что клещ уйдёт сам, напившись крови. Об этом рассказал ветеринар Михаил Шеляков.

Специалист в беседе с Москва 24 напомнил, что клещи являются переносчиками особо опасных как для кошек, так и для собак заболеваний. Кроме того, могут возникнуть травмы и аллергические реакции.

Если вовремя не отреагировать, укус клеща может закончиться летальным исходом. Врач предупредил, что кровепаразитарные заболевания могут иметь сверхострое течение. И опасность быстрой смерти животного в таком случае очень высока.

После обнаружения клеща на домашнем питомце, его лучше снять незамедлительно, соблюдая при этом определённые правила. Выкручивать насекомое желательно специальным инструментом, который продаётся в зоомагазине, а после снятия обратиться в ветеринарную клинику, заключил собеседник издания.