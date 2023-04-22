"Вплоть до онкологии": Эксперт назвал вред выпечки

1:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Иван Алименко, специалист по рациональному питанию и лечению расстройств пищевого поведения, предупреждает, что определенные виды выпечки могут значительно увеличить риск развития рака.

Поэтому Алименко рекомендует внимательно осматривать ингредиенты в хлебобулочных и кондитерских изделиях, чтобы снизить вероятность заболевания. В то время как

простые багеты,

буханки хлеба,

простые булочки,

лаваш

и блины, обжаренные с минимальным количеством масла,

являются самыми безопасными вариантами, многие кондитерские изделия содержат некачественные жиры, такие как спред, смесь маргарина и масла. Еще более тревожным является то, что некоторые хлебобулочные изделия содержат маргарин с высоким содержанием вредных трансжиров.

Стоит отметить, что нагревание маргарина приводит к химическим изменениям, которые могут нанести вред нашему здоровью. Следовательно, чрезмерное потребление выпечки, содержащей такие жиры, например,

печенья,

булочек

или круассанов,

может привести к проблемам со здоровьем. Эти риски включают рак желудочно-кишечного тракта и ожирение, что, в свою очередь, может привести к многочисленным побочным эффектам, таким как диабет, гипертония, атеросклероз и образование тромбов. Кроме того, чрезмерное увлечение некачественной жирной выпечкой может повысить уровень холестерина, что является значительным фактором риска для липопротеинов высокой плотности в крови.

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