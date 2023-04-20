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Педиатр посоветовала не давать детям играть с гаджетами в машине для избежания укачивания

0:58
Здоровье

Педиатр Юлия Зотова сообщила, что детей укачивает в машине из-за незрелости вестибулярного аппарата, сильных эмоций перед путешествием, недостатка свежего воздуха и резких запахов.

Педиатр посоветовала не давать детям играть с гаджетами в машине для избежания укачивания

Чтобы ребёнок чувствовал себя лучше в поездке, стоит к ней правильно подготовиться, отметила специалист. Она посоветовала кормить детей максимум за 1,5-2 часа до начала путешествия. Не стоит употреблять тяжёлую еду, добавила Зотова.

Как сообщает Газета.Ru, по словам собеседницы издания, лучше всего есть творог, сырники, варёные яйца и фрукты.

"Усаживать в автомобиль ребёнка рекомендуется по ходу движения, посередине заднего кресла, чтоб малыш смотрел вдаль, в лобовое окно, а не в боковые", — подчеркнула врач.

Вместе с этим она призвала во время поездки не давать ребёнку играть с гаджетами.

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Осторожно! В машине дети
Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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