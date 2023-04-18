Отоларинголог посоветовал не пытаться сдерживать чихание, чтобы не повышать внутричерепное давление

1:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-оториноларинголог высшей квалификационной категории Владимир Зайцев рассказал, что произойдёт, если пытаться сдержать чихание.

Если человек лишь изредка сдерживается, чтобы не чихнуть, ничего страшного не произойдёт, заверил доктор, однако делать так постоянно он не рекомендует.

"Акт чихания все равно происходит, но идет он в такой ситуации внутри черепа. И в этом случае происходит резкое и молниеносное повышение внутричерепного давления", — сказал Зайцев.

Доктор пояснил, что если человек является гипертоником, у него на фоне и без того повышенного артериального давления может пойти кровь из носа вследствие разрыва сосудов, а в худшем случае дело может закончится инсультом.

Также от сдерживания чихания может воспалиться слуховая труба или околоносовые пазухи, могут также выявиться неврологические проблемы, пишет сайт aif.ru.

Отоларинголог напомнил, что если хочется чихнуть, нужно позволить себе это сделать, по возможности используя для этого платок, салфетку или в крайнем случае ладонь, которую потом несложно вымыть.

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