Аллергию можно отличить от ОРВИ по насморку

1:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В период весенних перепадов температур люди часто страдают от ринита и ОРВИ, но также может проявляться аллергия, которая проявляется схожими симптомами. Аллерголог-иммунолог Анастасия Браун рассказала Газете.Ru, как отличить вирусный и аллергический насморк.

Врач объяснила, что основные симптомы ринита — заложенность носа, обильный водянистый насморк, чихание и слабость — могут быть как при острых вирусных заболеваниях, так и при аллергическом рините. Гистамин, который вырабатывается в тучных клетках, может привести к возникновению головных болей, слабости и насморка при острых вирусных заболеваниях, а также может повышаться до уровней, характерных для аллергических реакций.

Поэтому, как отметила Браун, симптомы чаще всего одинаковы, но их активность может указывать на тип ринита. Если пациента беспокоят зуд и чихание, и это совпадает с сезоном цветения или контактом с продуктом или веществом, то можно подозревать аллергический ринит.

При вирусной причине чаще возникает повышение температуры тела до фебрильных цифр 38 и выше.

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Истинная и ложная аллергия