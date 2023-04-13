Диетолог Кабанов: пельмени из магазина могут нанести серьёзный ущерб здоровью

0:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Магазинные пельмени могут нанести серьёзный ущерб здоровью человека. Об этом предупредил диетолог Алексей Кабанов.

Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на эксперта, в полуфабрикаты обычно добавляют много соли, насыщенных жиров и сахара. Диетолог порекомендовал россиянам изучать этикетки на упаковках с пельменями перед их приобретением.

Специалист уточнил, что регулярное употребление этого блюда в любом случае спровоцирует повышение уровня холестерина и появление проблем с сердцем и сосудами.

"В мясе птицы, говядины или свинины присутствует много насыщенных жиров, содержание которых в рационе важно контролировать", — пояснил Кабанов.

Он также посоветовал делать выбор в пользу домашних пельменей вместо магазинных, при этом в качестве начинки можно использовать рыбу, чтобы обеспечить свой организм полезными жирами Омега-3.

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