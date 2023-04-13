Врач Мясников предупредил граждан РФ об угрозе эпидемии кори в 2023 году

0:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В России с начала года зафиксированы 749 случаев заболевания корью. Об этом проинформировал врач Александр Мясников. Он предупредил о заразности данной болезни.

"Это самый контагиозный, самый заразный вирус из всех известных. Совет один — прививаться! Две прививки", — отметил Мясников, заявив, что эпидемия может начаться в любой момент.

Ранее врач Антон Ершов предупредил о возможной глобальной пандемии кори, отметив, что болезнь "будет повсюду" из-за своей уникальной заразности. Он также сообщил, что угроза распространения этой напасти возникла из-за "антивакцинальной" пропаганды, которая привела к росту числа непривитых людей.

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Воскрешение древней болезни. Грозит ли России эпидемия кори?