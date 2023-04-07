Учёные Израиля заявили, что смертность от омикрон-штамма COVID-19 выше, чем от гриппа

Учёные из Медицинского центра имени Ицхака Рабина пришли к выводу, что в течение 2021-2022 годов у пациентов, госпитализированных с гриппом, вероятность смерти в течение 30 дней была на 55% ниже, чем у людей, заразившихся COVID-19 (штамм "Омикрон"). Данные исследования будут представлены на Конгрессе по клинической микробиологии и инфекционным заболеваниям (ECCMID) в Копенгагене, пишет Газета.Ru.

Специалисты сравнили клинические исходы 167 пациентов, госпитализированных с COVID-19 (штаммом "Омикрон"), и 221 больных, поступивших в медицинские учреждения с гриппом. 63 человека умерли в течение месяца: 19 из них (девять процентов) болели гриппом и 44 (26%) — коронавирусом.

"Омикрон" считают менее опасным и заразным по сравнению с предыдущими штаммами ("Дельта", "Альфа"). Учёные указали на важность вакцинации от гриппа и COVID-19, особенно для пожилых людей.

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Главный симптом "омикрона"