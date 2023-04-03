Стоит более осторожно пользоваться сухими шампунями, которые содержат бензол. Онколог рассказал, что они способны повысить риск злокачественных новообразований.
Сухие шампуни часто содержат в своём составе химической компонент бензол, являющийся крайне летучим. А значит, он выделяется в воздух, человек может его вдыхать, что теоретически способно привести к образованию опухолей верхних дыхательных путей и лёгких. Если же бензол будет попадать на кожу, он может провоцировать рак и на ней, как заявил РИА "Новости" онколог Игорь Самойленко.
"Бензол может вызывать разные виды опухолей, в зависимости от того, с чем контактирует, — рассказал эксперт. — Это канцероген широкого спектра действия".
По его словам, в США местные регуляторы уже разослали предупреждения о том, что целый ряд сухих шампуней имеет завышенные показатели бензола. После этого их отозвали из продажи. А вот в жидких шампунях бензол не используются, и поэтому они в этом плане безопасны.
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