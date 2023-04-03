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Онколог Самойленко: сухие шампуни могут довести до рака из-за содержания бензола

1:07
Здоровье

Стоит более осторожно пользоваться сухими шампунями, которые содержат бензол. Онколог рассказал, что они способны повысить риск злокачественных новообразований.

Онколог Самойленко: сухие шампуни могут довести до рака из-за содержания бензола

Сухие шампуни часто содержат в своём составе химической компонент бензол, являющийся крайне летучим. А значит, он выделяется в воздух, человек может его вдыхать, что теоретически способно привести к образованию опухолей верхних дыхательных путей и лёгких. Если же бензол будет попадать на кожу, он может провоцировать рак и на ней, как заявил РИА "Новости" онколог Игорь Самойленко.

"Бензол может вызывать разные виды опухолей, в зависимости от того, с чем контактирует, — рассказал эксперт. — Это канцероген широкого спектра действия".

По его словам, в США местные регуляторы уже разослали предупреждения о том, что целый ряд сухих шампуней имеет завышенные показатели бензола. После этого их отозвали из продажи. А вот в жидких шампунях бензол не используются, и поэтому они в этом плане безопасны.

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Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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