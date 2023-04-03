Онколог Самойленко: сухие шампуни могут довести до рака из-за содержания бензола

1:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Стоит более осторожно пользоваться сухими шампунями, которые содержат бензол. Онколог рассказал, что они способны повысить риск злокачественных новообразований.

Сухие шампуни часто содержат в своём составе химической компонент бензол, являющийся крайне летучим. А значит, он выделяется в воздух, человек может его вдыхать, что теоретически способно привести к образованию опухолей верхних дыхательных путей и лёгких. Если же бензол будет попадать на кожу, он может провоцировать рак и на ней, как заявил РИА "Новости" онколог Игорь Самойленко.

"Бензол может вызывать разные виды опухолей, в зависимости от того, с чем контактирует, — рассказал эксперт. — Это канцероген широкого спектра действия".

По его словам, в США местные регуляторы уже разослали предупреждения о том, что целый ряд сухих шампуней имеет завышенные показатели бензола. После этого их отозвали из продажи. А вот в жидких шампунях бензол не используются, и поэтому они в этом плане безопасны.

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