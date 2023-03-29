Невролог Наталья Шиндряева объяснила, в чём разница между панической атакой и сердечным приступом.
По словам врача, панической атакой считается неожиданное чувство страха без причины. В таком состоянии у человека учащается сердцебиение, возникает недостаток дыхания, кружится голова, болит живот и немеют конечности, отметила специалист.
Как сообщает Газета.Ru, собеседница издания подчеркнула, что многие люди не могут отличить паническую атаку и сердечный приступ. По словам Шиндряевой, он обычно возникает после физических нагрузок.
"Панические атаки проходят быстро и самостоятельно, чего нельзя сказать о сердечном приступе. Кроме того, боль при нём постепенно нарастает и "разливается" на левую половину тела", — добавила невролог.
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