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Психиатр Лейдерман: при панической атаке полезно понизить температуру тела

Здоровье

Панические атаки являются довольно распространённым явлением, особенно в современном мире. Существуют испытанные способы, помогающие справиться с этим явлением.

Психиатр Лейдерман: при панической атаке полезно понизить температуру тела

Каждый день нас атакует масса плохих новостей, повышающих уровень стресса. Иногда это может спровоцировать панические атаки или внезапно возникающие приступы сильной тревоги, которая сопровождается учащённым сердцебиением, нехваткой воздуха, потливостью и другими симптомами. Причём их нередко путают с инфарктами. Психиатр Марк Лейдерман рассказал, как можно эффективно помочь себе при панической атаке.

"Есть трехступенчатая методика, — поведал врач изданию e1.ru. — Сначала умываем лицо, руки или любые открытые участки тела холодной водой либо льдом, потом даём организму интенсивную десятиминутную физическую нагрузку: побегать, отжаться, походить и закончить это всё упражнениями релаксации: дыхание, вспомнить те ситуации, когда было хорошо, спокойно и ты чувствовал себя счастливым. Это тоже можно делать минут десять".

Он объяснил, что при начале тревожных симптомов вырастает уровень обмена веществ, а также повышается температура тела. Если тело охладить, то можно снизить активность симпатической нервной системы, отвечающей за острый стресс. Физические упражнения помогают сжечь избыток адреналина, а на следующем этапе важно просто расслабиться с помощью дыхательной гимнастики.

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Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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