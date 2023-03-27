Терапевт Радина: жемчужные ванны полезны при тревожных расстройствах, мышечных и суставных болях

1:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Хвойно-жемчужные ванны были одними из самых популярных процедур в советских санаториях и профилакториях. Но и сегодня они совсем не потеряли свою актуальность.

Жемчужные ванны представляют собой одну из разновидностей гидротерапии или лечения водой. Человек опускается в ванну и подвергается воздействию специальных пузырьков воздуха в виде небольших жемчужин, которые подаются с определёнными интервалами. Это процедура очень полезна, если вы страдаете от сосудистых проблем или хронического стресса, как рассказала врач-терапевт Кристина Радина.

"Их можно применять для лечения нарушения обменных процессов в организме, при тревожных расстройствах, мышечных и суставных болях, климактерическом синдроме, начальных проявлениях атеросклероза коронарных сосудов, хронических воспалительных заболеваниях внутренних органов", — рассказала эксперт в беседе с Life.

Она подчёркивает, что после такой процедуры можно расслабиться и лучше спать. Жемчужные ванны усиливают подтяжку кожи, устраняют отёки и укрепляют иммунитет. А если сделать их хвойно-жемчужными за счёт использования хвойного экстракта, добавить морскую соль, ароматические масла и различные травяные отвары, то лечебный эффект и ещё более усилится.

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