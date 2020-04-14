Лечение и оздоровление в Венгрии: лучшие купальни Будапешта

На протяжении нескольких десятилетий Венгрия остается одной из самых передовых стран в вопросах медицинского туризма. Огромное количество людей со всего мира ежегодно приезжают для того, чтобы провести отпуск с пользой и поправить здоровье.

Оздоровление в Венгрии

Современная Венгрия предлагает туристам большой спектр качественных медицинских услуг и современные европейские методы лечения.

Самые популярные направления:

стоматология;

эстетическая хирургия;

дерматология;

реабилитация;

лечение бесплодия.

Многочисленные государственные больницы и частные медицинские центры неизменно радуют пациентов профессиональным подходом и очень приятными ценами, которые не идут ни в какое сравнение с общеевропейскими и тем более американскими.

Также Венгрия славится своими целебными минеральными источниками и знаменитыми купальнями, которые являются не только излюбленными пунктами спа-программ многочисленных туристов, но и признанными историческими памятниками архитектуры. Большая часть оборудованных купален находится на территории города-курорта Будапешта. На сегодняшний день там функционирует 13 лечебных купален.

Купальни Сечени

Адрес: Állatkerti korut, 9-11

Специализация:

лечение суставов,

позвоночника,

ЖКТ,

заболеваний дыхательных путей.

Купальни Сечени - самый известный и большой по размерам банный комплекс не только в Венгрии, но и во всей Европе. На территории располагается три бассейна под открытым небом и пятнадцать во внутренней части здания, четырнадцать саун:

влажные и сухие парилки,

хамам,

инфракрасные,

световые,

ароматические сауны,

деревянные купели,

спа,

огромное количество баров и кафе (где можно перекусить или просто передохнуть между подходами).

Купальня расположена в живописном парковом комплексе, поэтому расслабляющий отдых можно совместить с неспешной прогулкой, что добавляет Сечени толику особенного шарма.

Лечение и оздоровление в Венгрии: лучшие купальни Будапешта

Купальни святого Лукача

Адрес: Frankel Leó út, 25-29

Не самые популярные, зато самые аутентичные и старинные купальни Будапешта — обязательный пункт в оздоровительной программе каждого уважающего себя гостя столицы, который стремится проникнуться духом города и познакомиться с местными культурными особенностями. В купальнях Лукач редко встретишь иностранца, зато венгры этот комплекс просто обожают и считают его местом для "своих".

На небольшой территории располагается:

4 бассейна с термальной водой разных температур (от 24 до 40 градусов),

несколько бань,

соляная комната,

потрясающая каменная комната, в которой так уютно и тепло, что хочется остаться навсегда.

Местные жители уверяют, что именно в этих купальнях лучшая в городе вода. К слову, она пригодна и для приема внутрь, но вряд ли каждый решится отведать ее, ведь вода хоть и полезная, но практически невыносимая на вкус.

Купальни Рудаш

Адрес: Döbrentei tér, 9

Купальни Рудаш - не лучший выбор для тех, кто впервые едет в Будапешт. Безусловно, шикарный вид на гору Геллерт поражает воображение и приятно радует глаз, но высокая стоимость посещения и обилие очень раскрепощенных пенсионеров без купальных костюмов могут стать причиной легкого культурного шока. Из плюсов: потрясающее джакузи на крыше и роскошный восьмиугольный бассейн под величественным 10-метровым куполом.

Геллерт

Адрес: Kelenhegyi út, 4

Самые дорогие и пафосные купальни в Будапеште располагаются в изысканном отеле "Геллерт", который настолько великолепен, что вам едва ли хватит одного дня, чтобы рассмотреть каждый уголок этого поистине потрясающего места. Здесь вы вряд ли встретите хотя бы одного венгра, зато милых немецких и австрийских дедушек и бабушек в забавных шапочках хоть отбавляй. Хорошее настроение гарантировано!

На территории купальни:

8 бассейнов с термальной водой,

несколько бань,

жемчужная ванна,

бочка со льдом,

бесплатные занятия по аквааэробике (которые проводятся каждый час).

Скоротать время и немного отдохнуть после активного времяпрепровождения можно в одном из многочисленных баров, в которых, как ни странно, очень приятные цены. Также можно побаловать себя расслабляющим массажем всего тела или полежать в бурлящем джакузи. То что нужно после бурной ночи.

Королевская купальня

Адрес: Fő u., 84

Уютная и сравнительно небольшая королевская купальня располагается в непосредственной близости от купальни святого Лукача и славится своей особой и совершенно сказочной атмосферой. Приглушенный свет, нависающие потолки и классические линии в интерьере будто бы переносят в те далекие времена, когда в этой купальне любили отдыхать настоящие аристократы и правящие монархи. Интересно, что в период Второй мировой войны здание купальни было практически полностью уничтожено, но уже к началу 50-х годов достопримечательность была полностью восстановлена в ее первозданном виде. Имейте в виду, что на территории нет ни одного указателя на английском языке, поэтому обязательно скачайте на телефон оффлайн-разговорник. Этот нехитрый трюк позволит вам чувствовать себя увереннее и избежать недопонимания и неловких моментов в ходе отдыха.