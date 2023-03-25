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Врач Юдина заявила, что самый тяжёлый этап лечения Романа Костомарова позади

0:54
Здоровье

Фигурист Роман Костомаров продолжает борьбу за жизнь. Специалист в области анестезиологии и реанимации Мария Юдина прокомментировала его текущее состояние.

Врач Юдина заявила, что самый тяжёлый этап лечения Романа Костомарова позади

Она высказала положительное мнение относительно здоровья спортсмена. Врач подчеркнула, что фигурист уже прошёл через наиболее критический этап лечения и теперь способен дышать самостоятельно.

Юдина добавила, что в наше время такие проблемы, как сепсис или полиорганная недостаточность не являются неизлечимыми. По мнению врача, процесс восстановления Костомарова может занять несколько месяцев.

"У Романа была полиорганная недостаточность, к которой мог привести сепсис. В наше время ни сепсис, ни "полиорганка" — это не приговор. Всё решаемо", — отметила специалист в беседе с msk1.ru.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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