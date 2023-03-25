Фигурист Роман Костомаров продолжает борьбу за жизнь. Специалист в области анестезиологии и реанимации Мария Юдина прокомментировала его текущее состояние.
Она высказала положительное мнение относительно здоровья спортсмена. Врач подчеркнула, что фигурист уже прошёл через наиболее критический этап лечения и теперь способен дышать самостоятельно.
Юдина добавила, что в наше время такие проблемы, как сепсис или полиорганная недостаточность не являются неизлечимыми. По мнению врача, процесс восстановления Костомарова может занять несколько месяцев.
"У Романа была полиорганная недостаточность, к которой мог привести сепсис. В наше время ни сепсис, ни "полиорганка" — это не приговор. Всё решаемо", — отметила специалист в беседе с msk1.ru.
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