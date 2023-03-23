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Терапевт Драпкина: заменять воду другими напитками нельзя, организм сочтёт это едой

1:37
Здоровье

Человечество отметило Международный день воды. А эксперты вновь напомнили, что людям нельзя отказываться от этого напитка в пользу каких-то его альтернатив.

Терапевт Драпкина: заменять воду другими напитками нельзя, организм сочтёт это едой

Возраст и род занятий влияют на то, какое количество воды кому-то требуется ежедневно. Для обычного человека нормой считают 30 мл на килограмм массы тела, а при интенсивной физической активности эта цифра вырастает до 40 мл. Но заменять воду какими-то другими напитками нельзя, как полагает главный внештатный специалист по терапии российского Минздрава Оксана Драпкина.

"Заменять воду другими напитками нельзя, так как любую другую жидкость организм воспринимает как еду и тратит дополнительную энергию на её переваривание, — объяснила она "Аргументам и фактам". — Например, если заменить воду соком, то содержание в нём фруктозы и сахарозы может способствовать нарушениям углеводного обмена и оказывать негативное влияние на состояние зубной эмали. Поэтому для восстановления водного баланса нет ничего лучше воды".

Она рассказала об эффективной методике употребления стакана воды натощак рано утром. Это способствует активизации работы кишечника, усиливает всасывательную способность слизистой данного органа, а также улучшает метаболизм. Совсем без воды в состоянии полного покоя и при относительно невысокой температуре человек может протянуть до десяти суток. Но при активном движении и высокой температуре — не более двух дней.

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Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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