Токсиколог Эдигер назвал список смертельных заболеваний после применения обеднённого урана

1:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По словам клинического фармаколога, военного токсиколога и члена экспертного совета общероссийского движения "Сильная Россия" Александра Эдигера, применение снарядов с обеднённым ураном, которые Британия планирует поставить украинской армии, может привести к серьёзным последствиям для населения. Он предупредил о рисках проживания на земле, поражённой данными боеприпасами.

По мнению токсиколога, обеднённый уран обладает высокой токсичностью. Боеприпасы при взрыве распадаются на микрочастицы, заражая всю территорию даже при небольшом количестве металла. Он также отметил, что химическая токсичность обеднённого урана в естественных условиях в миллион раз превышает опасность его радиоактивности, что делает его очень опасным веществом.

"В первую очередь, у человека формируется иммунодефицит. Вследствие этого в разы, если не в десятки раз, вырастут инфекционные заболевания, аутоиммунные заболевания, онкология", — сказал Эдигер в беседе с "МК".

Радиохимики уже давно доказали, что высокий уровень потенциала появления лейкозов и злокачественных опухолей существует. В результате этого мы можем ожидать несколько поколений людей с очень плохим здоровьем.

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