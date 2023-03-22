РИА Новости: от новой помощи Украине в виде снарядов с обеднённым ураном пострадают все

Лондон сообщил о передаче Киеву снарядов с обеднённым ураном. Об этом заявила заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди. О том, чем это может обернуться для британских властей, рассказал обозреватель РИА Новости Давид Нармания.

Владимир Путин предупредил, что Москва отреагирует должными образом, если Украина применит такие боеприпасы.

"Если это правда, значит, они готовы идти не просто на риски, а на нарушение международного гуманитарного права, как это было в 1999 году в Югославии, и на многое другое, что они себе позволяют, включая военные преступления, преступления против человечности", — сказал министр иностранных дел Сергей Лавров.

Решение, которое было принято, подрывает усилия Запада по демонстрации заботы о Украине. Киевский режим имеет значение для них только в контексте противостояния с Россией, и благополучие местного населения не вызывает серьёзного интереса у Вашингтона и Лондона.

"Страдать будут не только те, против кого применяются эти вооружения в эту минуту, но и дальнейшие поколения, которые будут жить на этих землях", — подчеркнула Мария Захарова.

Люди, по отношению к которым было применено это оружие, столкнулись с катастрофическими последствиями. В Сербии зарегистрирован всплеск случаев онкологических заболеваний. В местах, где бомбили наиболее интенсивно, ежегодно умирает один процент населения от рака.

Следовательно, применение снарядов с обеднённым ураном на Украине представляет опасность для всех сторон конфликта.

"Радиация не делает различий, кто владеет Крымом. Она воздействует на всех", — заявила Захарова.