Пробу Манту можно мочить, но не повреждать — главный фтизиатр Москвы

1:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Не бойтесь мочить пробу Манту на коже ребёнка. Её лишь не следует механически повреждать.

После введения в организм туберкулина у ребёнка берут пробу Манту для выявления специфического иммунного ответа. Многим родителям до сих пор советуют кожу на месте этой пробы не мочить. Поэтому они не дают детям посещать бассейн и даже с осторожностью их купают. Однако главный внештатный фтизиатр Минздрава России Ирина Васильева эти опасения развеяла.

"Мочить можно, нельзя расчёсывать, — рассказала она ТАСС. — Теребить нельзя, тереть мочалкой. Рекомендация не мочить Манту была связана с тем, что обычно намокшее место вытирают, а это как раз и есть механическое повреждение места пробы. Намочить можно, потом просто промокнуть и всё. С пробой Манту всё не так строго — просто нельзя раздражать кожу".

Она отметила, что если появилась выраженная реакция на месте пробы, то это говорит об активной борьбе организма с каким-то возбудителем. Но проба Манту отличается меньшей специфичностью, чем Диаскинтест. И она может реагировать на другую аллергию, а также имеет много ложноположительных ответов.

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