В Башкирии выявили случай заражения мужчины тропической болезнью, угрожающей жизни

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Недавно реанимационное отделение больницы №13 Уфы в тяжёлом состоянии приняло мужчину. У него зафиксировали поражения внутренних органов с диагнозом "доброкачественное новообразование печени" и подозрением на онкологическое заболевание. Об этом проинформировал в соцсетях руководитель администрации главы РБ Максим Забелин.

Были проведены сложные микроисследования биоматериала. Слаженная работа врачей клинико-диагностической лаборатории больницы №13 и РКБ имени Куватова показала, что мужчина заражён лейшманиозом. Его называют "тропической болезнью". Это привело к поражению внутренних органов.

Забелин сообщил, что пациента перевели в Республиканскую клиническую инфекционную больницу, где назначили лечение. Это помогло спасти человеку жизнь.

"Такой результат достигнут благодаря тому, что три года назад в республике мы приступили к модернизации лабораторной службы", — отметил руководитель администрации главы РБ.

Ранее сообщалось, что корь накрывает российские регионы.

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