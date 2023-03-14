Минздрав хочет полностью заблокировать в России продажу просроченных лекарств

1:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В России объявили крестовый поход против просроченных лекарств. Минздрав собирается включить лекарственные препараты в эксперимент по борьбе с "просрочкой".

В российском Минздраве предложили расширить эксперимент по борьбе с просроченными товарами, который проводится с помощью использования специальной маркировки, включением в него лекарственных препаратов. Такая информация содержится в проекте доклада главы Минздрава Михаила Мурашко российскому президенту Владимиру Путину. Документ цитирует ТАСС.

"В целях недопущения продажи лекарственных препаратов с истёкшим сроком годности видится целесообразным включение таких препаратов в проводимый с 1 февраля 2023 года на территории страны эксперимент, исключающий техническую возможность продажи определённых категорий товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в случае незаконного введения её в оборот или истечения сроков годности", — говорится в документе.

Эксперимент будет длиться до 1 августа 2023 года. В нём примут участие отдельные виды молочной продукции, включая и рассчитанные на детей, бутилированная питьевая и минеральная вода, пиво и некоторые слабоалкогольные напитки. Специальная государственная система средств маркировки "Честный знак" позволит не допустить к продаже просроченные товары. Также в эксперименте участвует табачная и никотинсодержащая продукция, включая дыхательный и жевательный табак, табак для кальяна, курительные смеси, не содержащие табака, и электронные системы нагревания.

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