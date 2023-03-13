В России вырастет штраф за продажу лекарств без рецептов с 20 до 200 тысяч рублей

1:51 Your browser does not support the audio element. Общество

Российские парламентарии собираются резко увеличить штрафы за продажу лекарств без рецептов. Но эксперты не уверены, что это поможет справиться с незаконным оборотом наркотических препаратов.

14 марта в Госдуме будут принимать в первом чтении законопроект, предполагающий рост штрафов за продажу лекарственных средств без рецептов. Теперь фармацевты будут платить за это от 10 до 20 тысяч рублей, индивидуальные предприниматели — до 100 тысяч рублей, а юрлица — от 150 до 200 тысяч. В настоящий момент для фармацевтов штраф не превышает трех тысяч, а для юрлиц 20-30 тысяч. Об этом сообщают "Известия".

"Большим спросом у так называемых лекарственных наркоманов пользуются препараты, содержащие прегабалин, тапентадол, тропикамид и циклопентолат, которые не относятся к ядовитым или сильнодействующим средствам и в своём составе не содержат ни наркотических, ни психотропных веществ, — говорится в пояснительной записке к законопроекту. — При этом их употребление не по назначению врача вызывает наркотическое опьянение, а также стойкую зависимость".

Однако эксперты фармацевтического рынка полагают, что только одними штрафами данную проблему не решить. Безрецептурный отпуск лекарственных средств в России зашкаливает, поэтому следует намного усложнить процесс открытия аптек, которых появилось крайне много. Заниматься этим бизнесом должны только специалисты с медицинским образованием, а не любые частные лица, как сейчас. При слишком большом количестве аптек между ними разворачивается конкуренция, в результате которой фармацевты начинают продавать всё, что только возможно.

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