Онколог Жукова: нет доказательств того, что пластика груди может вызывать рак

1:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Опасения по поводу способности грудных имплантов вызывать опухоли молочных желез излишни. Правда, одна их разновидность всё-таки вызывает вопросы.

У науки нет убедительных доказательств того, что пластика груди с помощью грудных имплантов может со временем приводить к опухолям. Однако у женщин всё равно возникают вопросы и опасения по этому поводу, как отметила хирург-онколог Елена Жукова.

"Подавляющее большинство исследований показали, что грудные имплантаты не вызывают никаких серьезных заболеваний, включая рак, — подчеркнула она в беседе со "Спорт-Экспресс". — Однако в последние годы возникли опасения по поводу определенного типа имплантата из-за его возможной связи с лимфомой BIA-ALCL".

Она сослалась на отчёт санитарного управления США (FDA) за 2016 год, в котором говорилось о том, что люди с грудными имплантами имеют небольшой риск развития анапластической крупноклеточной лимфомы BIA-ALCL после увеличения груди. Жукова советует перед любым хирургическим вмешательством и после операции проходить обследования. К примеру, метод сцинтиграфии молочных желез позволяет выявлять патологии груди на самых ранних стадиях.

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