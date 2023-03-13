Колопроктолог Гаврилов: боль при аппендиците зависит от того, где именно расположен аппендикс

1:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Боли при аппендиците могут возникать в разных частях тела в зависимости от того, где именно расположен червеобразный отросток. Об этом рассказал врач-проктолог.

Аппендицит не является смертельно опасным заболеванием, а операция по удалению аппендикса вообще считается одной из самых простых полостных процедур в хирургии. Но если запустить эту болезнь, то аппендикс лопнет, и это спровоцирует гнойный перитонит, который уже может привести пациента к смерти. Вот почему так важно вовремя выявить аппендицит. Но это не так просто сделать, поскольку картина заболевания бывает смазанной. Боль при аппендиците может быть и тупой, и острой, как рассказал врач-колопроктолог Василий Гаврилов.

"Расположение червеобразного отростка относительно других органов может сильно отличаться, — объяснил специалист в беседе с МК. — Бывает, он находится низко в тазу — в таком случае будет раздражать соответствующие мышцы и вызывать боли в правой ноге. Если червеобразный отросток лежит не справа, а слева, то и болеть будет левая половина живота. В ситуации, когда воспалённый аппендикс находится под печенью, кажется, будто страдает желчный пузырь".

Если отросток находится в забрюшинном пространстве позади кишки, то острых болей может и не быть вовсе. А вместо них возникает какое-то тянущее ощущение, рождающее опасное ложное впечатление о лёгкости заболевания. Если здесь запоздать с медицинской помощью, то можно столкнуться впоследствии с большим шрамом после хирургической операции. Наконец, нахождение аппендикса в области мочевого пузыря может и вовсе вызвать классические симптомы инфекций мочевыводящих путей вроде болей внизу живота и рези при мочеиспускании.

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