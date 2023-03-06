Гепатолог Прашнова: если цирроз доходит до точки невозврата, продолжительность жизни — около двух лет

1:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Представление о том, что цирроз печени грозит только алкоголикам, не соответствует действительности. А вот то, что болезнь неизлечима, к сожалению, правда.

Цирроз печени представляет собой замещение нормальной печёночной ткани фиброзными соединениями, и практически до последней стадии он развивается не слишком заметно, поскольку печень находит в себе силы компенсировать повреждения. Если человек начинает желтеть, появляются другие характерные симптомы, цирроз уже достигает точки невозврата, когда сделать ничего нельзя. Вот почему важно проходить профилактические осмотры. Об этом рассказала врач-гепатолог Мария Прашнова.

"Соединительная ткань не выполняет работу за клетки печени, но до определенного момента оставшиеся гепатоциты способны справляться со своими задачами, — пояснила гепатолог изданию Газета. Ru. — Это состояние называется компенсированным циррозом, с ним человек может прожить, в среднем, около 12 лет".

Если болезнь достигла стадии декомпенсации и развилась печёночная недостаточность, то такому человеку остаётся не более двух лет даже при использовании лекарств. Доктор Прашнова подчёркивает, что причиной цирроза печени является не только алкоголь, но и вирусные гепатиты. Просто алкоголики хуже следят за своим здоровьем и не проходят через проверки, из-за чего чаще заболевают.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.