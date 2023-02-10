Онколог Зубенко: изменение размеров живота и жёлтая кожа могут говорить о раке печени

Опухоли печени гораздо проще лечить на первой и второй стадии, когда шансов больше. И для этого необходимо более внимательно относиться к собственному внешнему виду.

Хорошо известно, что любые опухоли намного менее опасны, если лечить мы их начинаем заблаговременно. К сожалению, некоторые злокачественные новообразования вроде рака поджелудочной железы, вплоть до четвёртой стадии никак о себе не заявляют. Но вот рак печени заметить можно, как считает врач-онколог Степан Зубенко. Он подчеркнул, что каждый год в мире диагностируют по 800 тысяч случаев этой болезни.

"При увеличении размеров новообразования возможны общие недомогания, такие как снижение аппетита, болезненность в правом подреберье, а также потеря веса, которая зачастую значительная, — заявил он в беседе с изданием "Спорт-Экспресс". — Появление образования, которое можно прощупать через брюшную стенку, пожелтение кожных покровов, резкое увеличение размеров живота за счёт быстрого накопления жидкости — тревожные симптомы, которые указывают на далеко зашедший процесс".

По словам онколога, в группе особого риска жертвы цирроза печени, а также вирусных гепатитов В и С. Не реже одного раза в полгода им необходимо проходить через УЗИ печени. А остальным людям достаточно раз в год измерять уровень билирубина и четырёх печеночных ферментов в крови для профилактики.

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