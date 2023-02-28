Диетолог Орехов: камни в почках можно вылечить без операции за счет диеты

1:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетотерапия играет огромную роль в борьбе с целым рядом заболеваний. Некоторые из них можно одолеть только за счёт правильного питания.

Сегодня в информационном поле большое количество советов и рекомендаций по поводу подбора самых разных рационов, решающих десятки задач — от похудения до излечения от коварных болезней. При этом правильно подобранное питание действительно способно творить чудеса с нашим здоровьем, но очень важно, чтобы его назначал специалист. В этом случае диета обладает таким воздействием, с которым не сравнятся и некоторые лекарства, как рассказал диетолог и терапевт Михаил Орехов.

"Вспоминаю одну свою пациентку, у которой обнаружили камни в почках и предложили сделать операцию, — поделился он в беседе с ФАН. — Уже 30 лет женщина следует рекомендациям диетолога, и все рассосалось без операций. И работает по сей день. Даже диабетику можно помочь расстаться с инсулином, если он будет чётко выполнять рекомендации по питанию. И это важно — не просто грамотно подобрать рацион, но и жёстко придерживаться выбранных правил".

Врач подчёркивает, что если обратиться к квалифицированному специалисту, то в большинстве случаев можно так скорректировать рацион пациента и методы приготовления блюд, что многие лекарства могут вообще не потребоваться. А ведь хорошо известно, что лекарств без побочных эффектов не бывает, и при их назначении врач ориентируется на принцип: когда польза перевешивает вред.

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