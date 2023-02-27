Диетолог: "Кетодиета противопоказана людям с сахарным диабетом"

3:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика Диета

Кетодиета в последнее время становится популярной среди сторонников ЗОЖ. Хоть изначально она придумывалась для лечебных целей, сейчас всё чаще используется для похудения. О том, кому она подходит, рассказал читателям Pravda.Ru к. м.н., эндокринолог-диетолог How to Eat Олег Ирышкин.

Что такое кетодиета

Кетодиета относится к программам питания с высоким содержанием жиров. Именно при распаде жиров образуется основной источник энергии — кетоны. Количество белков и углеводов при таком рационе заметно снижено. От суточной калорийности при кетодиете в среднем используется 65-75% жиров, не более 20% белков и 5-10% углеводов в весе не больше 50 г. Причём сами углеводы выбираются некрахмалистые и без сахара.

Ещё одна программа питания с высоким содержанием жиров — LCHF. Она используется в качестве переходного варианта перед началом кетодиеты. В ежедневном рационе допускается потребление не больше 100 г углеводов, а количество жиров составляет 50-65% от общей калорийности.

Кетодиета: рацион питания

Рацион в большей степени содержит зелёные овощи, такие как:

брокколи,

спаржа,

огурцы,

листовая зелень,

брюссельская капуста.

При строгом соблюдении диеты помидоры, баклажаны и болгарский перец исключаются. Белки разрешены любые, но акцент делается на продукты с высоким содержанием жиров: голени и бедра птицы, свинина, говядина.

Есть вариация диеты Милд Кето, где мясо заменяется на сёмгу, сливочное масло — на авокадо. Основной акцент идет на ненасыщенные жирные кислоты.

Кетодиета и спорт

При соблюдении кетопрограммы любые физические активности согласовываются с врачом. Дело в том, что силовые или кардиотренировки при сокращённом потреблении углеводов могут привести к гипогликемии — падению концентрации глюкозы в крови. Из симптомов: потряхивание рук, слабость, усталость, обмороки. Поэтому важно вводить спорт постепенно.

Кетодиета: противопоказания

Людям, страдающим сахарным диабетом первого и второго типа, программа кетопитания запрещена, так как способна вызвать диабетический кетоацидоз. Помимо этого, рекомендуется отказаться от диеты людям с наследственным нарушением обмена жирных кислот, мочекаменной болезнью, хроническим панкреатитом, почечной и печёночной недостаточностью, язвой, инфекционными заболеваниями, онкологией.

Даже если нет явных признаков заболеваний, важно проконсультироваться с врачом-диетологом о том, насколько подходит такой тип питания. Кетодиета противопоказана беременным и женщинам в период лактации.

Помните, что любая диета подбирается в зависимости от потребностей организма. Резкий переход к кетодиете может вызвать задержку стула, слабость, головную боль, снижение концентрации внимания. Поэтому не стоит её соблюдать на регулярной основе.

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