Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Гусакова

Диетолог: "Кетодиета противопоказана людям с сахарным диабетом"

3:29
Здоровье » Здоровье и профилактика » Диета

Кетодиета в последнее время становится популярной среди сторонников ЗОЖ. Хоть изначально она придумывалась для лечебных целей, сейчас всё чаще используется для похудения. О том, кому она подходит, рассказал читателям Pravda.Ru к. м.н., эндокринолог-диетолог How to Eat Олег Ирышкин.

Диетолог: "Кетодиета противопоказана людям с сахарным диабетом"

Что такое кетодиета

Кетодиета относится к программам питания с высоким содержанием жиров. Именно при распаде жиров образуется основной источник энергии — кетоны. Количество белков и углеводов при таком рационе заметно снижено. От суточной калорийности при кетодиете в среднем используется 65-75% жиров, не более 20% белков и 5-10% углеводов в весе не больше 50 г. Причём сами углеводы выбираются некрахмалистые и без сахара.

Ещё одна программа питания с высоким содержанием жиров — LCHF. Она используется в качестве переходного варианта перед началом кетодиеты. В ежедневном рационе допускается потребление не больше 100 г углеводов, а количество жиров составляет 50-65% от общей калорийности.

Кетодиета: рацион питания

Рацион в большей степени содержит зелёные овощи, такие как:

  • брокколи,
  • спаржа,
  • огурцы,
  • листовая зелень,
  • брюссельская капуста.

При строгом соблюдении диеты помидоры, баклажаны и болгарский перец исключаются. Белки разрешены любые, но акцент делается на продукты с высоким содержанием жиров: голени и бедра птицы, свинина, говядина.

Есть вариация диеты Милд Кето, где мясо заменяется на сёмгу, сливочное масло — на авокадо. Основной акцент идет на ненасыщенные жирные кислоты.

Кетодиета и спорт

При соблюдении кетопрограммы любые физические активности согласовываются с врачом. Дело в том, что силовые или кардиотренировки при сокращённом потреблении углеводов могут привести к гипогликемии — падению концентрации глюкозы в крови. Из симптомов: потряхивание рук, слабость, усталость, обмороки. Поэтому важно вводить спорт постепенно.

Кетодиета: противопоказания

Людям, страдающим сахарным диабетом первого и второго типа, программа кетопитания запрещена, так как способна вызвать диабетический кетоацидоз. Помимо этого, рекомендуется отказаться от диеты людям с наследственным нарушением обмена жирных кислот, мочекаменной болезнью, хроническим панкреатитом, почечной и печёночной недостаточностью, язвой, инфекционными заболеваниями, онкологией.

Даже если нет явных признаков заболеваний, важно проконсультироваться с врачом-диетологом о том, насколько подходит такой тип питания. Кетодиета противопоказана беременным и женщинам в период лактации.

Помните, что любая диета подбирается в зависимости от потребностей организма. Резкий переход к кетодиете может вызвать задержку стула, слабость, головную боль, снижение концентрации внимания. Поэтому не стоит её соблюдать на регулярной основе.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Новости
Орбан поддержал план КНР по урегулированию конфликта на Украине
Певец Николай Басков заявил, что Чулпан Хаматова забирала себе деньги из фонда "Подари жизнь"
РИА Новости: мирный план папы Франциска для Украины содержит отказ от зарубежного оружия
Барабаш: армия России начала наступательную операцию по окружению Авдеевки с двух направлений
Максим Галкин* ответил подписчице на критику в его адрес: "Главное, чтобы вас не разочаровала ваша собственная жизнь"
Французский генерал Дари заявил, что танки НАТО не изменят ход СВО на Украине
Военкор: ВСУ держат в резерве 200 танков на случай прорыва армии России
Военный эксперт о плачевном состоянии немецких танков Leopard: надеются отремонтировать
Флебологи дали рекомендации по питанию при варикозе
Силы обороны Украины "Юг": войска сосредоточены вдоль всей границы Приднестровья
Популярное
Украинский футболист выбросил флаг России в мусорный бак

Защитник футбольного клуба "Львов" в Турции ночью снял со флагштока флаг России и выбросил его в мусорный бак.

Украинский футболист в Турции снял флаг России и выбросил в мусорный бак
Baijiahao: в Москве сообщили плохую для Запада новость о планах России
В Китае рассказали о плохой для Запада новости из России
Российские Су-25 нанесли удар по ВСУ в Авдеевке
Раскрыты некоторые факты из жизни Ахеджаковой
Сербия вооружается, не желая повторения трагических событий прошлого Михаил Плисюк Царскую Россию советским аршином не измерить Александр Широкорад Штатам предложена альтернатива: бросить Украину и сосредоточиться на Тайване Ольга Лебедева
Кончаловский нашёл замену раскритиковавшему Театр Моссовета Домогарову
Эксперт Шурыгин сообщил о массовых побегах бойцов ВСУ в Британии
Иркутских мобилизованных переведут к другому месту службы
Иркутских мобилизованных переведут к другому месту службы
Последние материалы
Военкор: ВСУ держат в резерве 200 танков на случай прорыва армии России
Военный эксперт о плачевном состоянии немецких танков Leopard: надеются отремонтировать
Флебологи дали рекомендации по питанию при варикозе
Силы обороны Украины "Юг": войска сосредоточены вдоль всей границы Приднестровья
Финансовый эксперт объяснил, почему опасно ругаться с коллекторами: потом — стук в дверь
Представитель ВВС Игнат: имеющаяся у ВСУ авиация досталась от СССР
Актриса Яна Поплавская оценила отмену спектакля Чулпан Хаматовой в Новом Рижском театре
Изобретения Дина Кеймена перевернули мир
Оренбургский священник о посте: важно то, что в душе, а не на столе
Раймонд Паулс заявил, что Пугачёва и Галкин* стали реже с ним общаться: "Выпросил у них два билетика на концерт"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников