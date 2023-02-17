Эксперт по правильному питанию Дюран: оливковое масло — один из самых полезных жиров

1:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Существует заблуждение о вреде жирной пищи, но рацион здорового человека должен сочетать белки, жиры и углеводы. Эксперт рассказал, какие жиры являются наиболее полезными.

Жирные продукты можно разделить на вредные и полезные. К полезным относят те, что позволяют наладить обмен веществ. К примеру, в одном авокадо около 15 граммов жиров, но также имеются антиоксиданты, магний, ниацин, рибофлавин и марганец. В авокадо есть клетчатка и другие полезные компоненты, которые увеличивают скорость сжигания жира в организме и укрепляют здоровье сердца. Об этом рассказал эксперт в области здорового питания Дмитрий Дюран.

"Оливковое масло — один из самых полезных жиров, — заявил Дмитрий Дюран "Вечерней Москве". — Доказано, что оливковое масло снижает уровень триглицеридов, повышает уровень полезного холестерина и стимулирует высвобождение одного из гормонов, который помогает почувствовать сытость. Более того, некоторые исследования показали, что оливковое масло может повышать скорость метаболизма и способствовать снижению веса".

Также к полезным жирам он относит и яйца, ведь в желтках содержатся питательные вещества, ускоряющие обмен веществ и снижающие уровень "плохого" холестерина. Очень полезна жирная рыба, являющаяся источником витамина D и греческий йогурт. Это отличный источник белка и кальция. Молочные продукты с повышенным уровнем белка ускоряют метаболизм, превосходно насыщают и способствуют снижению веса.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.