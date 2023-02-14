Психолог Ракша: одиноким людям нужно написать "обидчику" валентинку и сжечь её

Если человек одинок, для него логично вовсе отказаться от празднования Дня святого Валентина. Однако психолог советует так не поступать.

В День всех влюблённых особенно некомфортно с психологической точки зрения себя ощущают люди одинокие. Когда все вокруг обмениваются открытками и цветами, они испытывают неприятные переживания в связи с невозможностью кому-то признаться в своих чувствах. Однако психолог Владлена Ракша полагает, что существует способ, позволяющий не замыкаться в себе, а отпраздновать День Святого Валентина даже без партнера, но весьма оригинальным манером.

"Написать валентинку "обидчику”, который ранил, но не отправлять адресно, а торжественно сжечь, отпустив и прожив свои чувства", — приводит совета психолога Москвич mag.

После этого необходимо красиво нарядиться, приобрести себе цветы, подарок и даже сходить в ресторан. Эксперт призывает не переставать любить себя, даже если никто больше этого по отношению к вам не делает. Ведь именно любовь к себе может стать основой для саморазвития. Ну а партнёр, в конце концов, обязательно появится, и из-за его временного отсутствия впадать в депрессию не нужно.

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Причуды Святого Валентина