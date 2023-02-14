Жена Петросяна поделилась фото без одежды в День всех влюблённых

Молодая супруга юмориста Евгения Петросяна поздравила подписчиков в своей соцсети с Днём всех влюблённых интересным способом.

В День святого Валентина Татьяна Брухунова решила удивить своих поклонников, выложив откровенное фото в соцсети. На снимке женщина предстала совсем голой, а её обнажённое тело прикрывали ветки жёлтой мимозы.

"Пока вы украшаете ленту цветами, я украшу свою собой", — подписала снимок жена юмориста.

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Татьяна Брухунова