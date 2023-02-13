Доктор Кэннон: после простуды астматикам нужно повидать врача

Миллионы россиян каждый год переносят простуду, и для большинства это не самый серьёзный повод для беспокойства. Но пациентам с астмой следует быть настороже.

Довольно часто симптомы астмы ухудшаются после перенесённой простуды или лёгочной инфекцией. Вот почему так важно обратиться в поликлинику, если вы при наличии астмы столкнулись с простудой. Нельзя исключить, что произошедшие в организме из-за болезни изменения могут привести к необходимости поменять лечение, полагает британский врач общей практики Элли Кэннон.

"После простуды или инфекции грудной клетки важна проверка лёгких, поскольку основной проблемой здесь может быть даже не обострение астмы, а именно невылеченная инфекция, способная, в конечном итоге, привести к пневмонии, — рассказала доктор Кэннон в беседе с The Daily Mail. — К другим проблемам можно отнести нарушение в работе сердца и анемию, также провоцирующие одышку. Если она появилась даже в небольшой степени, важно пройти тщательное обследование".

Таких пациентов просят подуть в трубку, выполнив тест пикфлоуметрии, оценивающий объём выходящего из лёгких воздуха. Для лечения астмы используют ингаляторы, но они тоже различаются. Вполне возможно, что пациенту после простуды потребуется ингалятор с более высокой дозой или другими ингредиентами, ещё более открывающими дыхательные пути.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.