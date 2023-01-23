Иммунолог: газовая плита в квартире может стать причиной появления астмы

Газовая плита в квартире может стать причиной появления астмы и других проблем со здоровьем, если оборудование установлено с нарушениями. Об этом рассказала иммунолог-аллерголог Надежда Логина в беседе с "Вечерней Москвой".

Метан, который выделяют газовые плиты, может спровоцировать аллергию, пояснила врач.

Также он может усиливать воспалительные процессы, а при условии высокой концентрации в помещении — вызвать астму или другие заболевания органов дыхания.

Если газовое оборудование установлено неправильно, то могут происходить утечки газа. У людей, которые уже страдают астмой, возможно учащение приступов, заключила собеседник издания.

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