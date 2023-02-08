Терапевт Чиркова: организму тяжелее всего переваривать жирное и жареное мясо

Чем больше энергии тратит наш организм на расщепление пищи, тем она тяжелее для него. А наиболее тяжёлыми являются некоторые виды мяса.

Для переваривания пищи организм использует энергию. Чем дольше еда переваривается, тем больше энергии требуется для этого процесса, и тем более продолжительным является период, в течение которого пища пребывает в желудке. А это может провоцировать гнилостные процессы и рождать токсины, как рассказала врач-терапевт Ольга Чиркова.

"Если это будет жирное, жареное мясо, переваривание будет затруднено, так как жир препятствует работе желудочного сока, — рассказала она NEWS. ru. — Пища надолго задержится в желудке, начнутся гнилостные процессы, станут вырабатываться токсины, с которыми организму придётся бороться. Если заесть всё это жареной картошкой, результат будет еще печальнее, потому что ко всему прочему добавится вздутие".

Еще одним тяжёлым продуктом для желудочно-кишечного тракта она назвала так любимые нашим народом салаты, содержащие большое количество майонеза и разные компоненты. А вот овощи и фрукты, орехи, морепродукты и тому подобные компоненты средиземноморской диеты перевариваются быстро, не перегружая наш желудок.

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