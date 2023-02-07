Мясников назвал чипсы, газировку и мясо главными виновниками воспалений

Самые популярные и доступные по стоимости продукты могут провоцировать серьёзные воспалительные процессы. Такое мнение высказал врач-кардиолог Александр Мясников.

Чем больше мы увлекаемся сладкой газировкой, мясными продуктами с интенсивной переработкой и чипсами, тем выше риск развития воспалительных процессов в организме. А они могут привести к гораздо более тяжёлым осложнениям, включая и смертельно опасные вроде аневризмы аорты. Вот почему так важно употреблять эти продукты как можно реже, отметил врач и телеведущий Александр Мясников.

"Процессы воспаления играют определяющую роль при многих болезнях, в частности, развития атеросклероза и аневризмы аорты, — пишет Мясников в своем Telegram-канале. — Аневризма аорты встречается у четырех-восьми процентов обследованных людей".

Доктор призывает не увлекаться мясом, и колбасными изделиями, а также снизить количество соли в рационе. А вот фрукты, овощи, цельные злаки, нежирный сыр, кофе, чай, орехи и даже вино могут оказывать противовоспалительный эффект, по словам врача. Алкоголь можно употреблять только в терапевтических дозах.

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