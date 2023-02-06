Врач: "Избыток Омеги-6 в организме вызывает воспаления"

Полиненасыщенные жирные кислоты, в особенности Омега-3, являются прекрасным средством для нормализации повышенного давления, при этом стоит быть осторожнее с Омегой-6, избыток которой вызывает воспаления, напоминает читателям Pravda.Ru врач-токсиколог Михаил Кутушов.

"Омега-3 растительного происхождения (АЛК) содержится в семенах льна, грецких орехах, отдельно покупать её не стоит. Комплекс Омега 3-6-9 — тоже лишнее, а вот Омегу-3 в качестве добавки употреблять стоит. Она прекрасно влияет на снижение уровня холестерина. Принимать в дозе не более 1000 мг в день или добирать из рыбы: лосось, тунец, форель, сардины. Полиненасыщенные жирные кислоты снижают уровень триглицеридов, замедляют рост бляшек в артериях, нормализует давление", — отмечает врач.

Михаил Кутушов также рассказал, что может приводить к нарушению усвоения жиров:

колиты, дизентерия и другие заболеваниях тонкой кишки;

заболевания поджелудочной (например, острый и хронический панкреатит);

недостаточное поступление желчи в кишечник;

желудочно-кишечные заболевания, сопровождающиеся ускоренным прохождением пищи по ЖКТ;

поражения слизистой оболочки кишок.

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