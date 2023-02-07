Эндокринолог Литвинова: правильный рацион не даст коже обвиснуть после похудения

С проблемой лишней кожи часто сталкиваются люди, быстро теряющие вес. Однако правильно подобранный рацион позволит её избежать.

Когда мы быстро худеем, наша кожа не успевает заново натягиваться и как бы провисает, что делает тело человека на вид не очень эстетичным. Некоторые жертвы этого явления даже прибегают к подтяжке кожи посредством пластической операции. Однако эндокринолог Анна Литвинова советуют при провисании кожи не забывать про правильный рацион, включающий нежирные белок, по 500 г фруктов и овощей в день, бобовые, цельные злаки и орехи. 10% энергии, которую человек получает с пищей, должно поступать от углеводов, включая сахар.

"Я бы советовала взрослым людям не менее 150-300 минут в неделю заниматься физически активной деятельностью средней интенсивности, — рассказала Литвинова "Кубанским новостям". — Это могут быть пешие прогулки, неспешный бег по утрам или лёгкая зарядка каждый день. Тем, у кого нет лишнего свободного времени, можно увеличить интенсивность тренировок, уменьшив при этом их общее время".

По мнению Литвиновой, физические нагрузки в сочетании с массажем не только улучшают фигуру, но и позволяют подвисшей коже снова натягиваться, а также предотвращают её дальнейшее провисание, что впоследствии дарит фигуре красивый рельеф. При этом худеть нужно тоже не спеша — не более 500 г в неделю. Только тогда органы и ткани смогут адаптироваться к происходящим в организме переменам.

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