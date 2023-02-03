Онколог Копосов назвал рак молочной железы самой распространённой онкологией у женщин в России

Онколог, заместитель директора Института онкологии Европейского медицинского центра (ЕМС) Павел Копосов рассказал о самых распространённых видах рака, встречающихся у пациентов в России.

По словам специалиста, в России у женщин чаще всего развивается рак молочной железы, а у мужчин — рак предстательной железы. Об этом сообщает Газета.Ru. Если говорить об онкологии, которая чаще всего проявляется у пациентов обоих полов, то это рак желудка и рак легкого.

Копосов отмечает, что рак желудка у людей, проживающих в России, зачастую вызван несбалансированным питанием.

"Недостаточное употребление свежих фруктов, овощей и животных белков на фоне переизбытка быстрых углеводов (хлебобулочные изделия, крупы, картофель) и животных масел иногда становится причиной развития этого вида злокачественной опухоли", — пояснил специалист.

Что касается рака легкого, то в данном случае основным провоцирующим заболевание фактором является курение. Онколог подчёркивает, что у курящих россиян примерно в семь раз выше риск развития рака легкого. Также риск данного заболевания велик у россиян, которые работают на вредных производствах и должным образом не защищают органы дыхания.

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