Сергей Собянин: выявление рака в Москве на ранних стадиях улучшилось на 65%

Мэр Москвы рассказал, что смертность от рака в столице снизилась вдвое. А опухоли стали выявлять гораздо чаще.

На своём сайте мэр Москвы Сергей Собянин поделился подробностями развития службы онкологической помощи в городе. Это было сделано в преддверии Всемирного дня борьбы с раком. Собянин подвёл некоторые итоги внедрения нового стандарта помощи онкологическим пациентам в Москве, который начал работу в 2019 году и включал в себя комплексный подход к лечению и максимальное внимание к каждому пациенту вкупе с современными технологиями и лекарствами.

"Выявление рака на ранних стадиях увеличилось до 65%, на нулевой стадии — в 3,5 раза, — отметил Сергей Собянин. — Число госпитализаций выросло втрое — до 380 тыс. в 2022 год. Доля пациентов, состоящих на учёте более пяти лет после постановки диагноза, выросла с 49% до 58,7%. И самый печальный, но и самый важный показатель — смертность в течение первого года после постановки диагноза снизилась вдвое — до 13,1%".

Мэр подчеркнул, что в рамках нового стандарта в крупнейших стационарах города заработали многопрофильные онкологические центры, предоставляющие полный спектр клинических возможностей. Сюда входит диагностика, хирургическое и лекарственное лечение, а также последующее диспансерное наблюдение. То есть все виды специализированной помощи теперь можно получить в структуре одной медорганизации, что сокращает время постановки диагноза, повышает его точность и быстроту начала терапии.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.