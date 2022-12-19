Люди с раком, как у актрисы Заворотнюк и певицы Фриске могут прожить до 5 лет

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк несколько лет борется с раком мозга. По словам специалистов, при правильном лечении продолжительность жизни может увеличиться в два раза.

В Сети появилась информация о том, что из-за резкого ухудшения здоровья актриса была экстренно госпитализирована в частный онкологический центр, где имеется авторская методика лечения глиобластомы.

Новейшее оборудование и лучшие врачи Израиля способны увеличить продолжительность жизни онкобольных пациентов, передаёт портал "Комсомольская правда".

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